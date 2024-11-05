В Томске председателем городской думы стал участник войны Сергей Сеченов. Он избрался вместо уехавшего из России соратника Навального

В Томске выбрали нового председателя городской думы. Им стал участник российско-украинской войны Сергей Сеченов, который избрался в думу вместо соратника Алексея Навального Андрея Фатеева, уехавшего из России под угрозой уголовного дела и лишенного мандата.

Сеченова выбрали тайным голосованием, уточняет томский телеканал ТВ2. Его кандидатуру перед голосованием поддержал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Предыдущим спикером городской думы был Чингис Акатаев. В декабре 2023 года он, как пишет ТВ2, покинул пост из-за конфликта с областными властями. После этого Акатаева вынудили уйти из городской думы и возбудили против него уголовное дело о мошенничестве, которое позже было прекращено.

Сеченов, как пишут в его биографии на сайте думы, находился в зоне боевых действий с самого начала . Он служил в 234-м десантно-штурмовом полку, а в конце августа 2022 года получил ранение на херсонском направлении. В местных СМИ его называют основателем Ассоциации ветеранов СВО. Он рассказывал, что занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, а «стратегический курс» России, определенный, по его словам, Владимиром Путиным, называл «единственно верным».

В городскую думу Сеченов избрался по Центральному округу № 11 на довыборах в сентябре 2024 года. В 2020 году выборы в этом округе выиграл Андрей Фатеев, работавший в местном штабе Алексея Навального вместе с Ксенией Фадеевой, возглавлявшей штаб (она тогда же стала депутатом в Кировском округе № 4).

В конце 2021 года Фатеев уехал из России. После этого его объявили в розыск, обвинив в организации «экстремистского сообщества», и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В сентябре 2023 года Фатеева лишили мандата из-за отсутствия на заседаниях в течение полугода «без уважительных причин».