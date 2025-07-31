Российская армия ударила по центру Краматорска. Разрушен жилой дом, есть погибший и раненые
Источник: Вадим Филашкин
Войска РФ днем 31 июля нанесли удар по городу Краматорску Донецкой области, заявил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.
По его словам, под прицельный удар попал пятиэтажный дом в густонаселенном центре города.
В результате многоэтажка разрушена до основания, взрывной волной повреждены еще около десятка домов, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По последним данным, погиб один мирный житель, еще 11 ранены.
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В ночь на 31 июля российская армия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине, основной целью которого стал Киев. По последним данным, в результате удара погибли 13 человек, более 90 получили ранения.