Telegram начал тестировать платный глобальный поиск по всем публичным каналам

Мессенджер Telegram начал тестировать глобальный поиск по всем постам в открытых каналах. Такую функцию обнаружили пользователи бета-версии мессенджера.

В нынешней бета-версии пользователи могут бесплатно воспользоваться поиском два раза в день, за каждый следующий запрос они должны заплатить десять «звезд» (около 20 рублей). Платить должны в том числе обладатели подписки Telegram Premium.

Когда функция будет официально анонсирована, пока неясно. Следующее крупное обновление Telegram ожидается в начале августа.

Сейчас пользователи телеграма могут делать поиск только по постам в тех каналах, на которые они подписаны. Этот поиск бесплатный — как для Premium, так и для обычной версии мессенджера.

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