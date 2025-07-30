Telegram начал тестировать платный глобальный поиск по всем публичным каналам
Источник: Telegram Beta Chat
Мессенджер Telegram начал тестировать глобальный поиск по всем постам в открытых каналах. Такую функцию обнаружили пользователи бета-версии мессенджера.
В нынешней бета-версии пользователи могут бесплатно воспользоваться поиском два раза в день, за каждый следующий запрос они должны заплатить десять «звезд» (около 20 рублей). Платить должны в том числе обладатели подписки Telegram Premium.
Когда функция будет официально анонсирована, пока неясно. Следующее крупное обновление Telegram ожидается в начале августа.
Сейчас пользователи телеграма могут делать поиск только по постам в тех каналах, на которые они подписаны. Этот поиск бесплатный — как для Premium, так и для обычной версии мессенджера.