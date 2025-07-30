На Камчатке отменено предупреждение об угрозе цунами, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Это, правда, не означает, что нужно бежать срочно на море посмотреть на цунами, но отбой, тем не менее, есть», — сказал Лебедев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале краевого правительства.

У берегов Камчатки в Тихом океане 30 июля произошло землетрясение. По разным оценкам, магнитуда составила 8,7 или 8,8. Подземные толчки произошли около полудня по местному времени (незадолго до трех часов ночи по Москве). МЧС выпустило предупреждение о цунами примерно через 20 минут после землетрясения. Сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки и в Сахалинской области. Кроме того, об угрозе цунами объявляли в разных странах мира, в том числе в Японии, США и странах Южной Америки.

о землетрясении на Камчатке

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. От Японии до Чили объявили угрозу цунами

о землетрясении на Камчатке

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. От Японии до Чили объявили угрозу цунами