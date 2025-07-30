Fox News: в здании ФБР найдены тысячи документов о расследовании связей Трампа с Россией. Они были в «тайной комнате» в пакетах для сжигания

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с расследованием бюро о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил лояльный Трампу телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Патель нашел «тысячи документов» в нескольких пакетах для сжигания. Так в государственных учреждениях обычно хранят документы с секретной информацией, которые через определенное время подлежат уничтожению.

Пакеты якобы находились в «тайной комнате». Речь идет о так называемой закрытой зоне для обработки секретной информации (SCIF). Источники Fox News сообщили, что Патель и его команда обнаружили в здании ФБР SCIF, о которой ранее не было известно. В июне Патель рассказывал в подкасте Джо Рогана, что в этом помещении хранятся документы и жесткие диски, «которые никто не видел и о которых никто не слышал».

Среди найденных документов оказалось засекреченное приложение к докладу , в котором говорится, что у разведывательного сообщества США имелись достоверные источники информации, указывающие на то, что «ФБР сыграет роль в распространении предполагаемого нарратива о связях Трампа с Россией».

Этот и другие найденные Пателем документы передадут в юридический комитет Сената, который их опубликует. «Публикация приложения придаст больше достоверности утверждению о том, что в правительстве существовал план помочь [штабу Хиллари] Клинтон раздуть скандал о связях Трампа с Россией [перед президентскими выборами 2016 года]», — заявил источник Fox News.

Сторонники Дональда Трампа несколько недель критикуют его из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна. Трамп использовал конспирологическую теорию о «списке клиентов» Эпштейна, чтобы дискредитировать своих политических противников, и обещал этот список опубликовать. Но недавно его администрация заявила, что списка не существует — и это возмутило коалицию MAGA. Многие недавние заявления Трампа и его команды рассматривают как попытку отвлечь внимание публики от инцидента с Эпштейном.

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