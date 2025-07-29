NYT: Гарвард согласился выплатить 500 миллионов долларов для урегулирования конфликта с администрацией США, которая обвиняет его в антисемитизме

Гарвардский университет готов удовлетворить требование администрации Дональда Трампа и выплатить до 500 миллионов долларов для урегулирования спора с Белым домом. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Эта сумма более чем в два раза превышает штраф, который согласился выплатить Колумбийский университет в рамках соглашения с администрацией Трампа в связи с обвинением в недостаточных мерах для защиты студентов-евреев.

Власти США обвиняют Гарвард в нарушении гражданских прав. По мнению администрации Трампа, американские вузы, в том числе Гарвард, допустили проявления антисемитизма во время прошлогодних протестов против войны в секторе Газа.

По информации The New York Times, несмотря на согласие выплатить 500 миллионов долларов, Гарвард скептически относится к возможности допустить внешнего наблюдателя для контроля за исполнением договоренностей. В руководстве университета считают, что подобное требование может стать «красной линией» и будет воспринято как посягательство на академическую свободу университета.

Руководство Гарварда считает, что соглашение с Белым домом позволит избежать дальнейших проблем с администрацией Трампа в течение всего его президентского срока, пишет NYT. При этом, отмечает один из собеседников газеты, Гарвард не хочет выплачивать сумму напрямую федеральному правительству.

«Наше предложение простое и здравое: не позволяйте антисемитизму и DEI [политике разнообразия, равноправия и инклюзивности] управлять вашим кампусом, не нарушайте закон и защищайте гражданские свободы всех студентов», — заявил представитель Белого дома Харрисон У. Филдс на просьбу прокомментировать решение Гарварда выплатить 500 миллионов долларов. По его словам, в Белом доме уверены, что «Гарвард в конечном итоге поддержит видение президента, а благодаря добросовестным переговорам можно достичь хорошего соглашения».

В Гарварде публикацию NYT комментировать отказались.

24 июля Колумбийский университет объявил, что в рамках соглашения с администрацией Дональда Трампа согласился выплатить штраф в размере 200 миллионов долларов в связи с обвинением в недостаточных мерах для защиты студентов-евреев. Взамен правительство согласилось вернуть подавляющую часть федеральных грантов в размере 400 миллионов долларов, замороженных ранее. Также будет восстановлен доступ к «миллиардам долларов текущих и будущих грантов».

Конфликт Гарварда с Белым домом начался после возвращения Дональда Трампа на президентский пост. Администрация президента США обвиняют Гарвард в антисемитизме из-за студенческих пропалестинских акций в 2023–2024 годах. Белый дом потребовал от Гарварда проведения широких реформ, пригрозив в противном случае полностью лишить университет федерального финансирования. В числе требований правительства — сократить влияние преподавателей-активистов и прекратить принимать студентов, «враждебных американским ценностям и институтам». Гарвард отказался, после чего власти заморозили гранты на общую сумму 2,2 миллиарда долларов. В конце июля власти США исключили Гарвардский университет из программы, которая позволяет учебным заведениям принимать иностранных студентов.

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