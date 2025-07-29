МВД России перестало публиковать данные о количестве погибших в результате преступлений

В статистике о состоянии преступности в России, которую публикует МВД России, перестали появляться данные о погибших от преступлений. На это обратил внимание проект «Если быть точным».

В сборнике «Краткая характеристика состояния преступности» за январь-май и январь-июнь 2025 года этих данных нет. Последние доступные данные — за январь-апрель, когда, согласно статистике, от преступлений погибли 7,1 тысячи человек. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает проект, в эту статистику включены не только жертвы убийств, но и люди, погибшие из-за нарушения техники безопасности и правил дорожного движения. «Это был единственный открытый источник оперативной информации о числе жертв — правда, без разбивки по регионам», — говорится в публикации.

Данные о смертности по регионам публикуются в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). «Медиазона» пишет, что данные по регионам там публикуются раз в полгода. Эта статистика обычно выходит в конце июня, но к концу июля она пока не появилась.

В мае 2025 года демограф Алексей Ракша обратил внимание на то, что Росстат скрыл демографическую статистику по регионам. С марта 2025 года среди данных больше нет помесячной статистики по регионам: в частности, по рождениям, смертям, бракам и разводам.

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