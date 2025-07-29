Глава «Роскосмоса» прилетел в США на переговоры с главой NASA. Это будет первая встреча руководителей космических агентств за семь лет

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прилетел в Хьюстон в США на переговоры с руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российской госкорпорации.

На 31 июля у Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. «Это будут первые с 2018 года переговоры руководителей „Роскосмоса“ и NASA», — заявили в госкорпорации.

На встречах в США глава «Роскосмоса» планирует обсудить продолжение перекрестных полетов, продление эксплуатации Международной космической станции и вопрос безопасного сведения ее с орбиты. Также российская делегация посетит Космический центр имени Джонсона. Кроме того, накануне старта миссии Crew-11 Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в который входит космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

Также глава «Роскосмоса» примет участие в проверке готовности к запуску предстоящей миссии на МКС, сообщили в госкорпорации.

28 июля Баканов рассказал, что делегация «Роскосмоса» была приглашена в США американской стороной на запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом к МКС, который планируется 31 июля.

Роскосмос до войны возглавлял Дмитрий Рогозин. Он встречался с главой NASA Джимом Брайденстайном лично в октябре 2018 года, когда тот впервые приехал в Россию и посетил Байконур в связи с грядущим стартом космического корабля «Союз МС-10» с длительной экспедицией на МКС. После этого планировалось, что Рогозин приедет в США в феврале 2019 года, но перед визитом NASA отозвало приглашение. По словам Брайденстайна, это решение было принято из-за давления ряда американских сенаторов.

В сентябре 2021 года новый глава NASA Билл Нельсон, занявший этот пост в апреле, говорил, что «с нетерпением ждет» визита в Россию «при самой первой возможности» и несколько раз уже говорил с Рогозиным, но тогда поездке мешала пандемия коронавируса. В конце ноября 2021 года Рогозин и Нельсон поговорили по телефону. В июле 2022 года Рогозин, комментируя критику NASA по поводу развернутого на МКС флага самопровозглашенной ЛНР и переговоры с США о сотрудничестве в космосе, сказал: «А о чем говорить-то​​​? Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут».

Читайте также

Дмитрий Рогозин уволен из «Роскосмоса». Что он сделал и что после себя оставил? Рассказывает популяризатор космонавтики Виталий Егоров

Читайте также

Дмитрий Рогозин уволен из «Роскосмоса». Что он сделал и что после себя оставил? Рассказывает популяризатор космонавтики Виталий Егоров