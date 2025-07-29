«Аэрофлот» заявил, что вернулся к плановому расписанию после массовой отмены рейсов из-за хакерской атаки

«Аэрофлот» с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Перевозчик уточнил, что 29 июля будут выполнены 216 парных рейсов из Москвы и обратно из 233 запланированных в изначальном расписании. «До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов „Аэрофлота“ стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Накануне, как утверждает авиакомпания, было выполнено около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Отмены в основном затронули рейсы из Москвы и обратно, заявили в «Аэрофлоте».

Кроме того, «существенно усилен» контакт-центр для информирования пассажиров, заявил «Аэрофлот». Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная, добавили в авиакомпании.

«Интерфакс» подсчитал, что 29 июля «Аэрофлот» отменил 22 рейса из Шереметьево и 31 рейс в Москву. Речь идет о собственных рейсах «Аэрофлота» и совместных с дочерней авиакомпанией «Россия».

28 июля утром «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем и возможных переносах и отменах рейсов. Ответственность за атаку на сервера авиакомпании взяла на себя хакерская группировка Silent Crow, которая заявила о проведении масштабной операции совместно с белорусскими «Киберпартизанами». В итоге были отменены десятки рейсов, в московском аэропорту Шереметьево начался коллапс из-за задержек, а «Аэрофлот», по оценкам экспертов, потерял за день не менее 250 миллионов рублей.

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