Трамп заявил, что собирается сократить 50-дневный срок, который он дал Путину на прекращение огня в Украине

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что разочарован в российском президенте Владимире Путине. Об этом он сказал во время выступления перед журналистами 28 июля, трансляцию вел Fox News.

Трамп утверждает, что собирается сократить 50-дневный срок, который он дал Москве для заключения соглашения о прекращении огня в Украине.

Он напомнил, что вел переговоры с Путиным несколько раз, но затем российский президент «начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, по Киеву» и убивает много людей.

«Я разочарован в президенте Путине, очень разочарован в нем. Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что я думаю, что уже знаю, что произойдет», — сказал Трамп.

Обновление. Позже Трамп заявил, что новый срок, который он дает Путину, это «10-12 дней», начиная с 28 июля. «Я собираюсь установить новый срок — около десяти или двенадцати дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил президент США.

14 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня. Он пригрозил «суровыми пошлинами», если в течение 50 дней не будет заключено соглашение.

В Кремле заявление Трампа о санкциях в отношении России считают «весьма серьезными». «Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне и если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 17 июля он снова заявил, что Кремль «продолжает анализировать» заявление Трампа.

Трамп требует остановить войну за 50 дней. Что будет делать армия РФ? Meduza