Суд в Екатеринбурге приговорил к 24 годам колонии опекуншу Веронику Наумову по делу об истязаниях и убийстве шестилетнего ребенка

Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил многодетную мать Веронику Наумову к 24 годам лишения свободы по делу об истязаниях и убийстве шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщает E1.ru.

Ее признали виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью по мотивам национальной ненависти, причинении ребенку тяжкого вреда здоровью, истязаниях, незаконном лишении свободы, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, неисполнении обязанностей по воспитанию и мошенничестве при получении выплат.

Наумова не признала вину в смерти ребенка. «Смерть Далера наступила в ванной, когда его купала его сестра. В ванной комнате Вероника не присутствовала», — говорила ТАСС адвокат Наумовой Елена Хорова.

Суд также назначил пять лет колонии воспитаннику Наумовой, 21-летнему Даниилу Егольникову. Следствие утверждает, что он участвовал в истязаниях Далера вместе с опекуншей.

В конце июня 2023 года Вероника Наумова заявила о пропаже шестилетнего Далера Бобиева — ее подопечного, которого она усыновила вместе с его сестрой в 2019 году (всего в семье воспитывались пять детей: трое родных детей Наумовой и двое приемных — прим. «Медузы»). В Екатеринбурге начались масштабные поиски ребенка, в которых приняли участие более полутора тысяч человек. 29 июня тело мальчика нашли в спортивной сумке в гараже, который арендует Наумова. По обвинению в истязании и убийстве подопечного задержали и арестовали саму Наумову. Кроме того, следствие возбудило дело о халатности из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка. По версии следствия, Наумова избила ребенка металлической ложкой для обуви, затем положила в ванну с холодной водой и утопила. После этого тело ребенка было спрятано в спортивной сумке в гараже.

На допросе опекунша призналась, что Далер погиб в результате несчастного случая несколько месяцев назад. По данным E1.ru, это произошло в декабре 2022 года. Наумова утверждала, что ребенок утонул в ванной. Она предположила, что к произошедшему могла быть причастна его сестра. По словам Наумовой, она испугалась, что у нее отберут других детей, поэтому спрятала тело мальчика в гараже.

Наумова также утверждала, что у мальчика было «подозрение на шизофрению», однажды он «чуть не убил свою сестренку». Сестра Далера говорила, что он не имел никаких психических отклонений, а опекунша часто била его и жестоко наказывала.

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