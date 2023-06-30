В Екатеринбурге арестовали опекуншу пропавшего мальчика, которого искали несколько дней. Она призналась, что он погиб еще полгода назад Ее обвиняют в убийстве и истязаниях ребенка

Стихийный мемориал у гаража, где было найдено тело шестилетнего Далера Бобиева. 29 июня 2023 года

В Екатеринбурге 30 июня отправили под арест Веронику Наумову — опекуншу шестилетнего Далера Бобиева, об исчезновении которого она заявила несколько дней назад. В поисках мальчика принимали участие более полутора тысяч человек. 29 июня его тело нашли в спортивной сумке, которая лежала в гараже, который арендует Наумова. На допросе она призналась, что скрывала смерть мальчика несколько месяцев. По данным журналистов, он погиб в декабре 2022 года.

Утром 26 июня многодетная мать из Екатеринбурга Вероника Наумова обратилась в правоохранительные органы, заявив, что пропал шестилетний Далер Бобиев — ее подопечный, которого она усыновила вместе с его сестрой в 2019 году. Всего в семье воспитывались пять детей: трое родных детей Наумовой и двое приемных.

Первым исчезновение Далера заметил его старший брат, который жил с ним в одной комнате. Наумова говорила, что мальчик мог уйти из дома ночью. В городе начались масштабные поиски ребенка, в которых приняли участие более полутора тысяч человек.

На вторые сутки поисков Наумова дала интервью изданию «Екатеринбург онлайн». Она заявила, что у Далера было психическое расстройство.

У него было подозрение на шизофрению. Мы год назад обращались к психиатру, когда он чуть не убил свою сестренку. Нам сказали, что до семи лет шизофрения не диагностируется. Сейчас точного диагноза у него нет.

Наумова добавила, что у ребенка был воображаемый друг по имени Костя, «который говорил ему, что делать», например, класть руки на горячий обогреватель. Также опекунша заявила, что примерно полгода назад ребенок «начал бегать». По ее словам, в последний раз он сбежал из дома 21 июня, но тогда его быстро нашли.

«Когда я его взяла, ему было два года. Естественно, никакое заболевание не диагностировалось. Потом выяснилось, что что-то не так. Доктор говорил, что это последствия детского дома. Была агрессия, были моменты, когда он ел фекалии, самоагрессия была, такие моменты присутствовали. Потом он вроде притихнет, вроде все хорошо, потом опять», — сказала Наумова, добавив, что не была готова брать под опеку ребенка «с психиатрией».

Вероника Наумова. 29 июня 2023 года

Знакомая Наумовой подтвердила журналистам, что Далер был необычным ребенком. В частности, она заявила, что у мальчика якобы «была нарушена терморегуляция», то есть, по ее словам, он не чувствовал ни холода, ни жары. «Он мог набрать ванну кипятка и не чувствовать боли, сидеть до ожогов», — рассказала она. Наумова говорила, что Далер мог сбежать из дома, услышав ее разговор со старшими детьми, что его собираются передать в спецучреждение.

27 июня бывший воспитанник Наумовой Даниил Егольников, сбежавший из семьи полтора года назад, рассказал журналистам, что опекунша жестоко обращалась с Далером.

«Постоянно срывалась на него. Она била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать. Вообще, он ее раздражал всем», — рассказал Даниил, добавив, что мальчик не мог сбежать. По словам бывшего воспитанника, Далер никогда не уходил из дома, был очень запуган и всегда слушался Наумову.

Вечером 28 июня следователи задержали Наумову в качестве подозреваемой. На следующий день журналистам E1.ru стали известны подробности допроса, в ходе которого опекунша призналась, что Далер погиб в результате несчастного случая несколько месяцев назад (издание пишет, что это произошло в декабре 2022 года). По ее словам, ребенок утонул в ванной. Опекунша предположила, что к произошедшему могла быть причастна его сестра.

По словам Наумовой, она испугалась, что у нее отберут других детей, поэтому спрятала тело мальчика в гараже, который снимала. Тело Далера находилось в спортивной сумке.

Позднее сотрудники правоохранительных органов поговорили с сестрой Далера (журналисты не называют ее имени). По словам источника издания, девочка рассказала следователям, что об исчезновении брата она лгала по просьбе Наумовой. Также сестра сообщила, что Далер не имел никаких психических отклонений, а опекунша часто била его и жестоко наказывала.

Панихида по погибшему Далеру Бобиеву. Екатеринбург, 29 июня 2023 года

По словам девочки, Наумова также заставляла ее лгать и писать жалобы, что Далер душил ее и пытался убить, хотя такого не было.

«По рассказу сестры мальчика, Далер сильно раздражал Веронику, и она хотела избавиться от него — чтобы его забрали в психушку. Для этого она всем говорила о его психических отклонениях и других детей заставляла поддерживать эту версию. Просто отказаться от ребенка она не могла, тогда бы у нее забрали и родную сестру Далера», — рассказал собеседник издания.

По словам девочки, в день смерти ребенка Наумова сильно избила его большим железным рожком для обуви. Мальчику не оказали никакой помощи, а утром следующего дня опекунша поручила сестре помыть брата. В ванной Далер потерял сознание и вскоре умер, пишет E1.ru. По данным издания, он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Бывший воспитанник Наумовой Даниил Егольников подтвердил версию сестры Далера, что опекунша хотела от него избавиться. По его словам, Наумова не только била ребенка шокером, но и поливала его кипятком, а также клала его руки на обогреватель и удерживала их на нем.

Панихида по погибшему Далеру Бобиеву у Воинского храма в честь архангела Гавриила в Екатеринбурге

«Издевалась всячески над ним. Она его заставляла есть фекалии на запись, чтобы потом психологу показать, а когда воровал еду [из холодильника], она заставляла есть до такой степени, чтобы его вырвало. И как-то после этого она заставила его рвоту обратно съесть. Остальные дети тоже это видели, но они так боятся Веронику, что просто так не станут этого говорить, — рассказал Даниил Егольников.

Наумовой предъявлено обвинение по статьям об убийстве малолетнего, истязаниях и мошенничестве при получении выплат (она продолжала получать деньги на содержание Далера после его смерти). Также заведено дело о халатности на сотрудников опеки, которые должны были отвечать за то, в каких условиях воспитывался Далер.

Это не единичный случай

В ярославском православном приюте годами издевались над детьми. Трех воспитательниц судят за убийство девочки

Это не единичный случай

В ярославском православном приюте годами издевались над детьми. Трех воспитательниц судят за убийство девочки