Леонида Невзлина оштрафовали по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента»

Пресненский районный суд оштрафовал бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина по административной статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Штраф составил 50 тысяч рублей.

Невзлин был объявлен «иностранным агентом» в июне 2023 года.

Невзлин с 2003 года живет в Израиле. В России бизнесмен в 2008 году был заочно приговорен к пожизненному сроку в рамках «дела ЮКОСа» по обвинениям в организации ряда убийств.

В 2024 году Фонд борьбы с коррупцией обвинил Леонида Невзлина в том, что он заказал покушение на Леонида Волкова в Вильнюсе и нападения на еще нескольких оппозиционеров. Невзлин обвинения отверг. В расследовании нападений, которое ведет прокуратура Польши, Невзлин официально не фигурирует как подозреваемый — при этом местные СМИ писали, что следствие согласно с версией, что бизнесмен «инспирировал» организатора преступлений.