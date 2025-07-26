В Иране белуджийские террористы напали на здание суда. Погибли шесть человек

В иранской провинции Систан и Белуджистан белуджийские террористы совершили вооруженное нападение на здание суда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные иранские СМИ.

В результате атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 22 получили ранения. Трое из убитых — сотрудники силовых структур, охранявших здание.

Трое террористов были убиты.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль». По словам террористов, целью нападения были судьи, выносившие смертные приговоры и распоряжение о сносе домой белуджей.

Белуджи — народ, проживающий на границе Ирана и Пакистана и не имеющий собственного государства или национальной автономии. «Джейш аль-Адль» — одна из многих вооруженных группировок, которая на протяжении десятилетий ведет вооруженную борьбу за создание независимого государства белуджей.

Еще о белуджийских террористах

Иран и Пакистан нанесли ракетные удары друг по другу. Это что, еще одна война? Большинство экспертов уверены, что нет. Обе страны десятки лет атакуют сепаратистов в приграничном районе

Еще о белуджийских террористах

Иран и Пакистан нанесли ракетные удары друг по другу. Это что, еще одна война? Большинство экспертов уверены, что нет. Обе страны десятки лет атакуют сепаратистов в приграничном районе