В Иране белуджийские террористы напали на здание суда. Погибли шесть человек
В иранской провинции Систан и Белуджистан белуджийские террористы совершили вооруженное нападение на здание суда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные иранские СМИ.
В результате атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 22 получили ранения. Трое из убитых — сотрудники силовых структур, охранявших здание.
Трое террористов были убиты.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль». По словам террористов, целью нападения были судьи, выносившие смертные приговоры и распоряжение о сносе домой белуджей.
Белуджи — народ, проживающий на границе Ирана и Пакистана и не имеющий собственного государства или национальной автономии. «Джейш аль-Адль» — одна из многих вооруженных группировок, которая на протяжении десятилетий ведет вооруженную борьбу за создание независимого государства белуджей.