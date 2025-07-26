Рейтинг Демократической партии США опустился до минимума за 35 лет

Рейтинг Демократической партии США оказался на минимуме за 35 лет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса.

Положительно к демократам относятся 33% американских избирателей, в то время как 63% заявили о своем отрицательном отношении к партии.

Как пишет WSJ, несмотря на то, что большинство американцев не одобряют действия президента Дональда Трампа в сфере экономики, внешней политики и борьбы с инфляцией, по каждому из этих вопросов они доверяют Республиканской партии в целом больше, чем демократам. Единственные темы, по которым избиратели больше доверяют Демократической партии — это здравоохранение и политика вакцинации.

Восемь лет назад, после полугода первого президентского срока Трампа количество американцев, называвших себя сторонниками демократов, на шесть процентных пунктов превышало количество тех, кто причислял себя к республиканцам. Сейчас число сторонников Республиканской партии превышает число сторонников Демократической; WSJ подчеркивает, что это «редкость», так как обычно после президентских выборов партия, находящаяся в оппозиции, имеет большую поддержку избирателей.

Ближайшие выборы в конгресс США состоятся в ноябре 2026 года. Во время выборов при первом президентстве Трампа в 2018 году республиканцы потеряли в палате представителей 40 мест. Сейчас в палате представителей 219 республиканцев и 212 демократов, а также четыре свободных места.

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