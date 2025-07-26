Число жертв обрушения подъезда в Саратове выросло до семи человек

Спасатели обнаружили тело погибшей женщины при разборе завалов в Саратове, где 25 июля обрушился подъезд жилого дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России.

Таким образом, число погибших в результате обрушения достигло семи человек.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что их будут проводить как минимум до утра 27 июля.

Подъезд десятиэтажного дома в Саратове обрушился утром 25 июля. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

В Саратовской области ввели региональный режим ЧС. 26 июля в регионе объявлен днем траура по погибшим.

Читайте также

В Саратове произошел взрыв газа в жилом доме Подъезд многоэтажки почти полностью обрушился. Под завалами остаются люди

Читайте также

В Саратове произошел взрыв газа в жилом доме Подъезд многоэтажки почти полностью обрушился. Под завалами остаются люди