Число жертв обрушения подъезда в Саратове выросло до семи человек
Источник: Интерфакс
Спасатели обнаружили тело погибшей женщины при разборе завалов в Саратове, где 25 июля обрушился подъезд жилого дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России.
Таким образом, число погибших в результате обрушения достигло семи человек.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что их будут проводить как минимум до утра 27 июля.
Подъезд десятиэтажного дома в Саратове обрушился утром 25 июля. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа.
В Саратовской области ввели региональный режим ЧС. 26 июля в регионе объявлен днем траура по погибшим.