В Саратове произошел взрыв газа в жилом доме Подъезд многоэтажки почти полностью обрушился. Под завалами остаются люди

Прокуратура Саратовской области

В Саратове в подъезде жилого дома на улице Блинова произошел взрыв газа, в результате которого практически полностью обрушилась часть здания с первого по десятый этаж. Погибли три человека, в их числе есть ребенок. Пострадали также прохожие, на которых упали обломки дома. Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы дальнейшего обрушения, а под завалами обрушившегося подъезда продолжают оставаться люди. Прокуратура Саратовской области сообщила, что проводит проверку, назвав взрыв «хлопком газо-воздушной смеси».

Взрыв произошел около 11 утра в десятиэтажном доме на улице Блинова в Ленинском районе Саратова. На появившихся кадрах вначале было видно, что полностью разрушена часть дома — по меньшей мере, пять верхних этажей. Позже ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что обрушилась часть здания с первого по десятый этаж, а в телеграм-каналах разошлось видео, на котором снят целиком обвалившийся сверху донизу пролет многоэтажки.

Осторожно: в видео ниже есть мат.

В прокуратуре Саратовской области заявили, что проводят проверку в связи с «хлопком газо-воздушной смеси». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.