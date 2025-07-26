220 депутатов британского парламента призвали премьера Кира Стармера признать независимость Палестины

Более трети парламента Великобритании — более 220 депутатов от девяти политических партий — подписали обращение к премьеру Киру Стармеру с призывом признать Палестину в качестве независимого государства.

«Хотя мы понимаем, что Великобритания не имеет возможности обеспечить свободу и независимость Палестины, признание со стороны Великобритании имело бы значительный эффект ввиду наших исторических связей и членства в Совете Безопасности ООН», — говорится в обращении.

Авторы письма выразили уверенность, что признание Палестины со стороны Лондона имело бы «особенно сильное действие», учитывая то, что именно Великобритания управляла этой территорией до ее разделения на арабскую и еврейскую части.

Как пишет The Guardian, за скорейшее признание Палестины также выступают и многие министры, в том числе, глава МИД Дэвид Лэмми.

Кир Стармер ранее заявлял, что признание государства Палестина в будущем является одним из шагов для достижения прочного мира, однако это должно быть «частью более широкого плана».

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину независимым государством. По словам Макрона, официальное заявление об этом будет сделано на ближайшей сессии Генассамблеи ООН.

В Израиле подвергли позицию Макрона жесткой критике, заявив, что «вознаграждает террор» и что такое государство «станет государством ХАМАС».

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