В жилом доме в Саратове произошел взрыв. Обрушились с первого по десятый этажи

Взрыв произошел в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома в Саратове, сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС. По данным СМИ, взрыв произошел в доме на улице Блинова, 4.

Местный телеграм-канал «Новости Саратова и области» опубликовал фото и видео с места происшествия. По данным телеграм-канала, в доме взорвался газ. По предварительной информации, как пишет телеграм-канал Shot, взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже.

По предварительной информации, три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Саратове, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Там отметили, что обрушение произошло с 10-го по первый этажи.

Как сообщает Mash, под завалами могут находиться люди. Из-за взрыва газа повреждены более 30 квартир, пишет телеграм-канал.

Телеграм-канал Shot сообщил, что взрыв повредил также соседний дом на улице Блинова и несколько припаркованных автомобилей.