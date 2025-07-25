ЦБ России во второй раз подряд снизил ключевую ставку — с 20% до 18%
Центральный Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%.
Ставка снижена во второй раз подряд в этом году. В июне ЦБ понизил ее с 21% до 20%. В пресс-релизе регулятора говорится, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, «снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее». «Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — пишет ЦБ.
Банк отмечает, что будет поддерживать «такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году». В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году.
По прогнозу ЦБ, при такой денежно-кредитной политике годовая инфляция снизится в 2025 году до 6–7% и вернется к 4% в 2026 году. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 12 сентября 2025 года.
Ключевая ставка ЦБ непрерывно повышалась, начиная с сентября 2022 года, когда она составляла 7,5%. С октября 2024-го года ставка была установлена на уровне 21% — это рекордное значение в современной российской истории. Впервые за три года она была снижена 6 июня 2025-го — с 21% до 20%.