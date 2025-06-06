Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 20% годовых, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении.

Регулятор пообещал поддерживать «такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году». «Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — говорится в пресс-релизе. Банк России ожидает, что годовая инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году.

В последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в сентябре 2022 года — с 8% до 7,5%. После этого ставку неоднократно повышали, с октября 2024-го года она установлена на уровне 21% — это рекордное значение в современной российской истории. На последнем заседании по ставке в апреле 2025 года ЦБ в очередной (четвертый) раз принял решение сохранить ее на уровне 21%.

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