Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова отправили в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

О задержании Егорова сообщалось утром 24 июля.

По информации ТАСС, бывший губернатор подозревается в получении взятки в размере 84 миллиона рублей от бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова за содействие его устройства на госслужбу и общее покровительство. Взятку, как утверждает источник агентства, Егоров получил «не только деньгами, но и в виде различных услуг и имущества».

Источник ТАСС утверждает, что, по версии следствия, Стефанов оплатил в 2023 году трехдневное проживание Егорова в элитном отеле на берегу Ялты в размере 590 тысяч рублей, приобрел для него машину RAM 1500 за 11 миллионов рублей, частный дом, внес взнос за квартиру, приобретаемую в ипотеку, и погасил задолженность по кредиту жены чиновника.

В отношении Стефанова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021-2024 годах, сперва как временно исполняющий обязанности главы региона, затем — как избранный губернатор. Егоров ушел в отставку в ноябре 2024 года. После его отставки, два источника «Медузы», близкие к политблоку администрации президента РФ, допускали, что Егоров может возглавить федеральный исполком «Единой России».