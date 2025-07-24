В Амурской области нашли обломки разбившегося самолета Ан-24. На его борту находились около 50 человек
Обломки пассажирского самолета Ан-24, пропавшего ранее 24 июля, обнаружили в 15 километрах от города Тында в Амурской области, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы. «Самолет разрушен», — сказал собеседник агентства.
В МЧС сообщили, что «вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета».
Обломки самолета Ан-24 обнаружили на склоне горы в 16 километрах от Тынды, сообщил Амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности, пишет ТАСС.
Спасательный вертолет не смог приземлиться в районе места крушения Ан-24 в Амурской области, спасатели добираются до места крушения пешком, сообщил телеграм-канал Shot.
Самолет авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. При посадке в Тынде он не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь.
По разным данным российских властей, на борту находились от 46 до 49 человек.