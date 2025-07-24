ТАСС: задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), сообщил 24 июля ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным агентства, у Егорова по нескольким адресам в Москве и Тамбове проводятся обыски.

Следственный комитет РФ пока это не комментировал.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021-2024 годах, сперва как временно исполняющий обязанности главы региона, затем — как избранный губернатор. Егоров ушел в отставку в ноябре 2024 года. После его отставки, два источника «Медузы», близкие к политблоку администрации президента РФ, допускали, что Егоров может возглавить федеральный исполком «Единой России».

Максим Егоров — близкий соратник секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева. Егоров работал его заместителем в министерстве строительства.