Минюст РФ внес в список «нежелательных» организаций «Институт Андрея Сахарова»

Министерство юстиции РФ обновило перечень «нежелательных» организаций, добавив в него «Институт Андрея Сахарова» (LʼInstitut Andrei Sakharov) и гражданское сетевое движение «Мир. Прогресс. Права человека». Причины этого решения не уточняются.

«Институт Андрея Сахарова» основал в Париже российский правозащитник Лев Пономарев. Своими целями организация называет поддержку российского гражданского общества в условиях репрессий, помощь политическим беженцам и дезертирам из России, а также создание площадки для экспертной дискуссии об окончании войны и построении демократии в России.

Движение «Мир. Прогресс. Права человека» также носит имя Андрея Сахарова. Отправной точкой для его формирования стала антивоенная петиция, запущенная Львом Пономаревым в день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и собравшая более миллиона подписей. Движение ставит своей задачей «поиск путей скорейшей остановки войны и перехода к строительству устойчивой демократии в России».

В январе 2023 года Генпрокуратура объявляла «нежелательной» на территории РФ американскую неправительственную организацию «Фонд Андрея Сахарова».

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