«Коммерсант»: в России введут полный запрет на экспорт бензина

Правительство России подготовило проект постановления о полном запрете экспорта бензина, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, эмбарго начнет действовать с 1 августа и продлится как минимум месяц с возможным продлением до конца сентября.

Остановка экспорта бензина должна «охладить топливный рынок», цены на котором приближаются к историческим максимумам, поясняет «Коммерсант». Стоимость АИ-95 на Петербургской бирже 24 июля выросла на 0,4% до 76,33 тысячи рублей за тонну, что всего на 0,7% меньше исторического рекорда, поставленного в сентябре 2023 года. Стоимость марки АИ-92, которая 23 июля достигла 66,6 тысяч рублей, 24 июля составила 66,3 тысячи рублей.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что основная причина взлета биржевых котировок — недостаточность предложения бензина, особенно марки АИ-95, а также перекрестные закупки нефтекомпаний друг у друга. По его словам, сокращение поставок топлива на рынок связано с переносом части плановых остановок НПЗ с мая на июль.

По информации ТАСС, ведомства готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа, пока рассматриваются варианты с введением ограничений на один-два месяца.

В свою очередь управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что основная проблема — недостаточный запас прочности по производству бензина. Он пояснил, что любые плановые или аварийные остановки оказывают негативное влияние на рынок, особенно в сезон высокого спроса. Так как в России производство бензина ненамного превышает внутренний спрос, то при экспорте значительного объема в период остановок наступает разбалансировка, добавил он.

В настоящее время ограничения на экспорт действуют только для непроизводителей бензина. В феврале 2025 года правительство продлило эту меру на полгода — до 31 августа.