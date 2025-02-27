Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца лета

Правительство РФ объявило о введении запрета на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа включительно. Соответствующее постановление, сообщается в телеграм-канале кабинета министров, уже подписано.

Ограничения не распространяются на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Решение, говорится в распространенном правительством сообщении, «принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина».

Запрет на экспорт бензина был введен в феврале 2024 года. Первоначально предполагалось, что он будет действовать с 1 марта по 31 августа. Однако в мае ограничения были досрочно сняты, из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, которые получили повреждения из-за атак украинских беспилотников. В сентябре экспорт бензина вновь оказался под запретом. Срок действия текущих ограничений завершается 28 февраля.

Украинские беспилотники регулярно наносят удары по НПЗ на территории России, из-за которых нефтеперерабатывающим предприятиям приходится приостанавливать работу. Вице-премьер РФ Александр Новак в середине февраля говорил, что производство нефтепродуктов в России остается стабильным, несмотря на атаки и последующие внеплановые ремонты на ряде НПЗ.

Опрошенные «Коммерсантом» в феврале эксперты говорили, что считают ситуацию на рынке стабильной, однако опасаются роста внутрироссийских цен на топливо после ухода НПЗ на весенние ремонты.