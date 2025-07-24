Генерала Ивана Попова наградили орденом за заслуги перед Запорожской областью. Он осужден по делу о хищениях при строительстве укреплений в регионе

Губернатор аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени.

Попов, по словам Балицкого, награжден «за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга».

Вместе с ним награждены и трое других командующих, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления ВСУ на запорожском направлении летом 2023 года, сообщил Балицкий. В их числе — генерал-полковник Александр Романчук, генерал-полковник Денис Лямин и генерал-лейтенант Сергей Нырков.

В июле 2023 года генерал Иван Попов, командовавший 58-й армией, рассказал в обращении к своим бойцам, что его отстранили от должности после того, как он доложил командованию о проблемах российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны России. Попова на посту командующего 58-й армией сменил генерал-лейтенант Денис Лямин.

В середине мая 2024 года Попова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал был причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, которые назначенная Россией администрация Запорожской области закупила для строительства оборонительных сооружений и передала военным.

В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, а также лишил воинского звания. Будучи под стражей, Попов просил дать ему возможность вернуться на фронт, но после приговора адвокат генерала заявлял, что его подзащитному отказано в отправке в зону боевых действий.

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