Переговоры России и Украины пройдут вечером 23 июля

Переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле намечены на вечер 23 июля, они начнутся в 19:00 по местному времени (совпадает с московским и киевским), сообщает «Укринформ», ссылаясь на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Российское агентство РИА Новости сообщило, ссылаясь на «информированный турецкий источник», что переговоры делегаций РФ и Украины, ожидаются в 19:00 во дворце Чираган, но дата и время «все еще уточняются».

В то же время источники «Интерфакса» в Стамбуле и Москве, знакомые с ходом подготовки переговоров, сообщили, что встреча делегаций запланирована на вечер 23 июля. Точное время агентство не называет.

Россия и Украина проведут третий раунд переговоров в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров.

Россия и Украина ранее провели два раунда переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Стороны не достигли прорыва в вопросе прекращения огня, но договорились обменяться пленными и телами убитых военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 22 июля, что в ходе третьего раунда стороны планируют обсудить проекты меморандумов двух стран с условиями мира. «Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес — повода для этого нет никакого», — заявил Песков.