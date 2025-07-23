Олимпийский комитет США запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) изменил правила допуска к соревнованиям и фактически запретил трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях, сообщает Associated Press.

Как отмечает The New York Times, изменения были «тихо» внесены на сайт комитета в понедельник, 21 июля. Новые правила добавлены в раздел «Политика безопасности спортсменов» и не включают подробную информацию о том, как будет работать запрет. Кроме того, там нет слов «трансгендерная персона». При этом там упоминается указ президента США Дональда Трампа, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в одних соревнованиях с женщинами.

22 июля USOPC разослал национальным сборным США письмо, в котором подтвердил изменение своей политики. В нем говорится, что комитет провел «ряд конструктивных бесед с федеральными чиновниками» с тех пор, как Трамп подписал соответствующий указ. В письме отмечается, что USOPC «обязан соблюдать федеральные требования».

«В нашей пересмотренной политике подчеркивается важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные руководящие органы обязаны привести в соответствие свою политику», — заявили в комитете.

В начале февраля 2025 года Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в одних соревнованиях с женщинами. Действие указа распространяется преимущественно на школьные, университетские и любительские состязания. При этом, как отмечал CNN, администрация Трампа рассчитывала, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта больше не позволят трансгендерным людям соревноваться с женщинами.

Новый указ Трампа Meduza