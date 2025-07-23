Главком ВСУ призвал Трампа помочь Украине перенести войну на территорию России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью газете The Washington Post, опубликованном 23 июля, призвал США и Европу предоставить украинским военным дальнобойные ракеты и разрешить использовать их против России.

По словам Сырского, если Украина получит большое количество ракет средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus, то ВСУ смогут замедлить производство российского оружия, атакуя российские предприятия по производству ракет и беспилотников.

«Они [россияне] нацелены практически на все — аэродромы, населенные пункты, объекты инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать противнику достойный отпор», — сказал Сырский в интервью, которое WP взяло 19 июля.

Наличие любого ракетного оружия само по себе сдерживающий фактор. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного проще и… у нас не будет тех трудностей, которые были раньше.

Главком ВСУ отказался комментировать, остались ли у Украины в запасе ракеты ATACMS (как пишет The Washington Post, эти запасы исчерпаны). При этом Сырский сказал, что Украине не хватает 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и бронетехники.

«У нас есть высокомотивированные и мужественные солдаты, которые могут продвигаться вперед, но им нужны современные и надежные средства защиты», — добавил главком ВСУ.

Президент США Дональд Трамп заявил 14 июля, что Соединенные Штаты и НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине, согласно которому за американские оружие заплатят союзники по альянсу. По словам представителя НАТО, инициативу поддержали Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия, писала The Wall Street Journal.

Россия считает, что имеет право «применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.