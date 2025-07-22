В Шереметьево пассажирам задерживающихся рейсов начали раздавать матрасы

В московском аэропорту Шереметьево организовали зону отдыха для пассажиров, чьи рейсы задерживаются или отменяются. Об этом сообщила ТАСС директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«В аэропорту Шереметьево наряду с информированием и бесплатной выдачей воды сотрудники аэропорта оказывают всяческое содействие пассажирам, в том числе организованы зоны отдыха и выдачи матрасов для пассажиров», — рассказала она.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на пассажиров пишет, что матрасы предоставляют в первую очередь семьям с детьми.

Захаренкова добавила, что сейчас аэропорт работает «без ограничений в штатном режиме». «Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — добавила она.

За последние дни московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский неоднократно вводили ограничения на прием и вылет самолетов из-за атак украинских дронов. Из-за отмен и задержек авиарейсов пострадали тысячи пассажиров. СМИ и телеграм-каналы публиковали фото и видео людей, спящих на искусственных газонах в аэропорту Шереметьево.

Администрация Шереметьево позже заявила, что «ряд телеграм-каналов и блогеров распространяют видео и фото провокационного содержания о массовых скопления пассажиров в общедоступных и „чистых“ зонах аэропорта». «При этом целенаправленно публикуются фото других аэропортов (под видом Шереметьево) и выбираются ракурсы для фото, монтируются видео таким образом, чтобы исключить возможность для аудитории оценить ситуацию объективно», — заявили в администрации.