Аэропорт Шереметьево, где люди спали на искусственных газонах из-за задержек рейсов, пожаловался на провокационные кадры «о массовых скоплениях пассажиров»

Администрация московского аэропорта Шереметьево заявила, что «ряд телеграм-каналов и блогеров распространяют видео и фото провокационного содержания о массовых скопления пассажиров в аэропорта».

«При этом целенаправленно публикуются фото других аэропортов (под видом Шереметьево) и выбираются ракурсы для фото, монтируются видео таким образом, чтобы исключить возможность для аудитории оценить ситуацию объективно», — говорится в официальном телеграм-канале аэропорта.

Пресс-служба Шереметьево назвала это «деструктивной публичной активностью» с целью увеличения числа подписчиков и «монетизации собственных медиаресурсов». Она также опубликовала снимки, которые назвала «объективным фотоотчетом» из терминалов аэропорта.

«Мы просим представителей СМИ и блогосферы быть объективными в текущих для всех реалиях», — резюмировали в Шереметьево.

В прошедшие несколько дней московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский неоднократно вводили ограничения на прием и вылет самолетов из-за атак украинских дронов. По подсчетам «Агентства», суммарно четыре аэропорта не работали больше 51 часа.

Из-за отмен и задержек авиарейсов пострадали тысячи пассажиров. В частности, СМИ и телеграм-каналы публиковали фото и видео людей, спящих на искусственных газонах в аэропорту Шереметьево.

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