Полиция Молдовы: в Греции задержан олигарх Владимир Плахотнюк

В Греции задержан молдавский бизнесмен, бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале полиции Молдовы.

В нем отмечается, что такую информацию полиция получила по официальным каналам от Интерпола. Помимо Плахотнюка, задержан еще один человек.

Издание Newsmaker.md со ссылкой на источник пишет, что второй задержанный — бывший молдавский депутат, один из приближенных Плахотнюка Константин Цуцу.

Владимир Плахотнюк, до лета 2019 года возглавлявший Демократическую партию Молдовы, многие годы считался одним из самых влиятельных и богатейших людей в стране. В июне того же года на фоне политического кризиса в стране Плахотнюк уехал из Молдовы в Швейцарию.

В Молдове на имя Плахотнюка выданы ордеры на арест по трем уголовным делам, напоминает Newsmaker. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. 7 апреля 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск.

В России Плахотнюку предъявлены заочные обвинения в руководстве преступным сообществом, в контрабанде наркотиков и в незаконном выводе денег, суд заочно арестовал его.