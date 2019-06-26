МВД России обвинило богатейшего бизнесмена Молдавии Владимира Плахотнюка в контрабанде наркотиков

Следственный департамент МВД России предъявил заочные обвинения бывшему лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который считается богатейшим человеком страны и одним из самых влиятельных в ней. Его обвиняют в руководстве преступным сообществом и участии в нем, а также в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере.

Аналогичные обвинения предъявили бывшему депутату парламента Молдавии, доверенному лицу Плахотнюка, спортсмену Константину Цуцу. По версии МВД РФ, Цуцу по указанию Плахотнюка контролировал контрабанду наркотиков.

По версии следствия, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного наркосиндиката, которое контрабандой поставляло гашиш из Северной Африки в страны СНГ, в том числе в Россию. По данным РБК, речь идет о марокканском гашише, который везли через Испанию.

В 2012-2019 годах правоохранительные органы России, Молдавии, Белоруссии и Испании изъяли свыше одной тонны гашиша и задержали более 60 участников наркосиндиката.

В материалах следствия, на которые ссылается РБК, сказано, что преступную группировку также подозревают в торговле людьми, сутенерстве, заказных убийствах, рейдерских захватах банков и предприятий, хищениях.

В феврале 2019 года МВД РФ объявило, что бизнесмен Владимир Плахотнюк был одним из организаторов схемы вывода из России 37 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

В середине июня на фоне политического кризиса в Молдавии Владимир Плахотнюк покинул страну и улетел в Швейцарию.

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