Украинская модель, пропавшая в Дубае и найденная с тяжелыми травмами, дала первое интервью. Она рассказала, что с ней происходило в день исчезновения

20-летняя гражданка Украины, бывшая модель сервиса OnlyFans Мария Ковальчук, в марте 2025 года пропавшая после вечеринки в Дубае и найденная в больнице с тяжелыми травмами, дала интервью Ксении Собчак. В нем она рассказала, что с ней происходило в Дубае.

По ее словам, в Дубай она прилетела по приглашению подруг, она планировала «поснимать красивый контент, по красивым заведениям походить, плюс были съемки с фотографом знакомым».

Ковальчук рассказала, что 11 марта должна была вылететь из Дубая в Таиланд, но проспала рейс. В лобби отеля Five Jumeirah Village она встретила Артема Папазова, с которым накануне познакомилась в караоке. 28-летний Папазов — сын бизнесмена, владельца франшизы Cinnabon в РФ Олега Папазова. Он предложил девушке остаться у него в номере, после чего пообещал отвезти ее в Таиланд на частном самолете отца. На следующий день в номере проходила вечеринка с участием еще нескольких человек. Среди них — 28-летний Александр Лаптинский из Беларуси, 19-летняя Александра Мерцалова, чей отец в Москве владеет медицинским центром, 16-летняя Милена, которая живет в Киеве и чей отец занимается бизнесом в Узбекистане, а также 21-летний Максим Крашенинников из Омска, который достаточно скоро покинул вечеринку и не участвовал в издевательствах над Ковальчук, говорится в видео.

Во время вечеринки ее участники пили виски и употребляли «какой-то белый порошок», в какой-то момент они начали вести себя агрессивно, рассказала Ковальчук.

«[И начали] поддевать меня, почему я не пью, почему я сижу и все прочее. Потом пошли какие-то агрессивные толчки, подталкивания в плечо. После этого они начали подшучивать: „Ты принадлежишь нам, мы будем делать все, что хотим“. Ну я пыталась это воспринимать как шутку, потому что это было странно. Они начали вести себя неадекватно, разбивать бутылки. Весь пол был усыпан стеклом. После этого забрали личные вещи, в которых находился паспорт. И одна из девчонок, Александра Мерцалова, надела мои вещи и просто в них ушла. <…> [Были] намеки сексуального характера», — заявила Ковальчук.

По ее словам, в какой-то момент она попыталась вырваться на балкон, но Лаптинский и Папазов затащили ее обратно в номер. После этого Ковальчук смогла выбежать из номера отеля и попыталась спрятаться на ближайшей стройке.

Что происходило дальше, Ковальчук не помнит. Она предполагает, что, скорее всего, ее ударили по голове. «Возможно, меня сбросили [на стройке], либо это было избиение. Травмы были похожи на это», — рассказала девушка. Канал «Осторожно, Собчак» опубликовал фотографию, на которой, как утверждается «снят скальп с головы Марии».

В публикации «Осторожно, медиа», еще одного проекта Собчак, со ссылкой на Ковальчук говорится, что ее избили Папазов и Лаптинский, после чего скинули с высоты на дорогу. Там говорится, что «самого избиения Мария не помнит, а видео с камер уже стерто».

Издание пишет, что Ковальчук сделали несколько экстренных операций на позвоночнике и черепе, до 17 марта она была на аппарате ИВЛ. Врачи предполагали, что такие травмы характерны для столкновения с машиной или падения с большой высоты. Сейчас Ковальчук проходит реабилитацию в Норвегии.

«Я написала заявление, этих ребят сразу же нашли, опросили, но их не задерживали. Их сразу отпустили и дело закрыли. Потом уже когда через прокурора открывалось это дело снова, их задержали на сутки и снова отпустили. <…> Были какие-то записи найдены, но они ничего не подтверждали. То, что они выходят из отеля, подтверждали, но дальше никаких записей вроде как следствие не нашло», — рассказала Ковальчук.

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