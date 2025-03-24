В Дубае девять дней не могли отыскать 20-летнюю украинку, пропавшую после вечеринки. Сейчас она в больнице с тяжелыми травмами Рассказываем об истории, которую все обсуждают (и в которой очень много неясного)

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Марии Ковальчук 20 лет, она гражданка Украины, родом из Львова. О том, что Мария пропала в Дубае, 18 марта в соцсети Х написала ее подруга, россиянка Ангелина Дорошенкова (сейчас это сообщение недоступно). По словам Ангелины, Марию в последний раз видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась «с молодыми людьми из модельного бизнеса», а с 11 марта девушка перестала выходить на связь.

В тот же день, 18 марта, об исчезновении Марии написали телеграм-каналы «ВЧК-ОПГУ» и «Рабкор». Они сообщили, что Мария находилась в Дубае с 15 февраля. 9 марта она пошла на вечеринку. «Речь о формате, когда в одном пространстве встречаются потенциальные клиенты-заказчики и модели в поисках работы. О продолжении и условиях они договариваются сами без посредников», — объяснял анонимный канал «ВЧК-ОГПУ».

10 марта Мария созвонилась с матерью. Она сказала, что познакомилась на вечеринке с мужчинами («предположительно двое, возможно, арабы», писал «ВЧК-ОГПУ»), и они предложили ей переехать к ним в отель. Она согласилась, но только на одну ночь: на 11 марта у нее был авиабилет в Таиланд. Утром 11 марта Мария вновь позвонила матери и сказала, что пропустила рейс, потому что те самые мужчины предложили ей остаться в Дубае. При этом, отмечал «ВЧК-ОГПУ», голос у девушки был растерянным, «она обмолвилась, что хотела купить новый билет, и не знала, что ей делать». После этого Мария перестала выходить на связь. Ее близкие обратились в полицию.

«Рабкор» — это журнал, который раньше возглавлял российский социолог и политик левых взглядов Борис Кагарлицкий. Сейчас он отбывает срок по делу об оправдании терроризма из-за ютьюб-ролика о в 2022 году. Дочь Кагарлицкого Ксения рассказала изданию Daily Storm, что знакома с Марией Ковальчук. По ее словам, они общались в 2023-2024 годах в Черногории, и Мария даже выходила на акцию в поддержку ее отца. «Она хорошая, приятная, открытая, очень внимательная к чувствам других людей. Но потом она уехала [из Черногории], и наше общение прекратилось», — заявила Ксения.

19 марта стало известно, что Марию нашли в больнице в Дубае. «Есть название отеля, где ее видели [в последний раз]. И есть предпоследнее место жительства — тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить», — рассказала изданию «Вот так» мать девушки Анна.

Следующим утром телеграм-канал Shot сообщил, что Марию якобы обнаружили не в больнице, а на обочине дороги — с переломами рук, ног и позвоночника. Полиция Дубая заявила, что девушка упала с высоты на стройке. Вскоре после этого Shot написал, что семья пострадавшей считает это заявление ложью. Но в разговоре с «Вот так» мать Марии назвала ложью публикацию самого Shot. «Ни с кем из близких [Shot] не связывался. Идет следствие, больше ничего сказать не могу», — сказала Анна.

Консульство Украины в Дубае и пресс-служба МИДа Украины сообщили, что мать Марии обратилась к украинским дипломатам с просьбой помочь в поисках дочери. Они выяснили, что девушка еще 12 марта попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее были травмы, по версии полиции, полученные при падении с высоты на закрытой стройплощадке. Сейчас угрозы ее жизни нет. Больше никакой официальной информации о том, как Мария пострадала и в каком она состоянии, пока нет.

Мария Ковальчук нередко выкладывала откровенные фото в соцсетях. Некоторые телеграм-каналы писали, что она была моделью сервиса OnlyFans и занималась эскортом. Mash утверждал, что Мария якобы предлагала клиентам в том числе нетрадиционные сексуальные практики и употребляла наркотики, «чтобы выдерживать нагрузки».

Знакомая Марии Ксения Кагарлицкая заявила, что не знает, участвовала ли та в секс-работе. Подруга пострадавшей Ангелина Дорошенкова отвергала версию о том, что Мария была связана с эскортом. Мать девушки не комментировала эту тему напрямую, однако упоминала, что ей «больно» видеть то, что пишут о ее дочери, и что «вся грязь» выдумана.

Телеграм-канал «Рабкор» писал, что близкие Марии опасались, что ее могли специально заманить на вечеринку, после которой она пропала, и «похитить в сексуальное рабство». Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» выдвигал версию о том, что девушка могла стать участницей так называемой вечеринки «porta potty»; об этом же писали Mash и британский таблоид The Mirror. Так называют закрытые мероприятия в Дубае, на которых женщин якобы насилуют, избивают и унижают, в том числе испражняются им на лица (отсюда и название «porta potty», которое в переводе с английского означает «переносной туалет»).

О таких вечеринках СМИ писали еще в 2022 году. Сообщалось, что на них приглашают моделей и знаменитостей, обещая большие деньги за участие. При этом сообщалось, что как минимум иногда приглашенные не представляют, что их ждет на самом деле. Радха Стирлинг — глава организации — рассказывала The Mirror, что к ней обращались блогеры и артисты, которых звали в Дубай якобы выступать и заманивали на вечеринки, где подвергали сексуализированному насилию. Часто пострадавшие женщины не обращались в полицию, опасаясь, что их накажут за внебрачную связь или заберут паспорт, чтобы они остались в стране как свидетели.

В TikTok можно найти много видео, посвященных «porta potty». Однако достоверных сведений о подобных мероприятиях немного. Подтверждений тому, что Мария Ковальчук действительно участвовала в одном из них, на данный момент тоже нет.