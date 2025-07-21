Телеканал Минобороны показал, как недавние школьники собирают дроны в Алабуге

Телеканал Минобороны России «Звезда» опубликовал репортаж, в котором рассказывается, как на производстве ударных дронов работают «мальчишки и девчонки», ушедшие после девятого класса в колледж.

Ведущий программы «Воентех», рассказывая об ударных дронах, которые российские войска применяют в Украине, показывает кадры с производства этих беспилотников в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев в репортаже называет предприятие «самым большим заводом в мире по производству ударных беспилотников».

«В цехах завода часто можно увидеть плакаты «Курчатов, Королев и Сталин» живут в твоей ДНК!» — так молодым сотрудникам напоминают, что в них содержится частичка ДНК великих предков», — говорит ведущий, показывая большой плакат на стене. Атмосферу на предприятии он описывает так:

Сотни станков, тысячи работников, и куда ни глянь — кругом молодежь. Мальчишки и девчонки и работают здесь, и здесь же учатся — в колледже, созданном теми же людьми, кто организовал производство «Гераней» (так в российской армии называют иранские дроны «Шахед», которые собираются в России — прим. «Медузы»). Школьников они приглашают сюда после девятого класса, а после колледжа зовут на завод.

В июле 2023 года издание «Протокол» и YouTube-канал «РЗВРТ» рассказали, что на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане организована массовая сборка боевых дронов из иранских комплектующих для российской армии. К сборке дронов, по данным журналистов, привлекли студентов — в том числе, подростков, учащихся колледжа «Алабуга Политех», которые ушли туда после девятого класса. За свою работу они получали в среднем 30–40 тысяч рублей в месяц, писали журналисты.

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