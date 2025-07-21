ТАСС сообщил, что гражданам Таджикистана и Узбекистана отказывают во въезде в Россию из-за подписок на радикальные, террористические и экстремистские каналы

Пограничники отказывают во въезде в Россию гражданам Таджикистана и Узбекистана, если находят в их телефонах подписки на паблики террористических и экстремистских организаций, а также на радикальные каналы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на «более чем 20 судебных материалов».

ТАСС не указывает, когда именно произошли случаи, изученные агентством. Однако из публикации можно сделать вывод, что ситуации, изученные агентством, произошли за последние полтора года. За этот период более 20 граждан Таджикистана и Узбекистана обжаловали решения о запрете въезда в Россию. Суды им отказали.

В одной из ситуаций, которую приводит ТАСС, у гражданина Таджикистана при прохождении пограничного контроля нашли в телефоне подписки на каналы с проповедями представителей «исламских радикальных течений, запрещенных на территории России».

«В ходе проверки добровольно предоставленного мобильного устройства установлено, что в видеохостинге YouTube, выявлены подписки на исламские каналы, в которых опубликованы видеозаписи исламских радикальных проповедников, запрещенных на территории РФ. Помимо этого, Дилшод А. просматривал контент, направленный на антироссийскую пропаганду», — цитирует агентство один из судебных документов.

Еще у нескольких человек пограничники, как утверждается, нашли подписки на проукраинские каналы, а также переписки с «осуждением действий российских правоохранителей», которые «проводили тщательную проверку граждан Таджикистана».

ТАСС отмечает, что проверки на границе были усилены после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года.

В июне РИА Новости утверждало, что во въезде на территорию РФ отказывают гражданам Украины, удалившим перед пересечением границы с телефонов переписку в чатах и фотографии. Госагентство ссылалось на «десятки судебных документов».

Читайте также

Многим уехавшим то и дело нужно возвращаться в Россию. Вот исчерпывающая инструкция «Медузы», которая поможет оценить свои личные риски — и снизить их

Читайте также

Многим уехавшим то и дело нужно возвращаться в Россию. Вот исчерпывающая инструкция «Медузы», которая поможет оценить свои личные риски — и снизить их