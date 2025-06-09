РИА Новости сообщило о случаях отказа гражданам Украины во въезде в РФ на том основании, что они удалили из телефона переписку и фотографии

Государственное агентство РИА Новости опубликовало новость о случаях отказа во въезде на территорию РФ гражданам Украины, удалившим перед пересечением границы с телефонов переписку в чатах и фотографии.

В заметке госагентства говорится «о десятках судебных документов», касающихся обжалования отказа во въезде в страну, и приводятся два примера.

В первом случае, пишет РИА Новости, «женщина удалила информацию в чатах и всю галерею в телефоне, а в аккаунте YouTube скрыла историю просмотров». Во втором «украинец стер с телефона пять тысяч фотографий и видео и почистил некоторые контакты».

«Медузе» удалось обнаружить в базе судебных решений административное дело гражданки Украины, которое в феврале 2025 года рассматривал Химкинский городской суд Московской области (в него попадают дела, связанные с аэропортом Шереметьево).

В решении суда действительно говорится, что при изучении мобильного телефона гражданки Украины, прилетевшей в аэропорт Шереметьево из Сербии, «в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Viber, социальной сети Instagram выявлено, что намеренно подчищена информация с чатов. В галерее установлена полная подчистка содержимого. В мобильном приложении видеохостинга YouTube уставлена функция сокрытия истории просмотров». Также, следует из материалов, у истицы «в ходе проверки мобильного телефонного устройства выявлены контакты сотрудников СБУ и военнослужащих ВСУ».

Эти факты «с учетом угроз безопасности и международной обстановки в мире позволили должностным лицам […] интерпретировать их как угрозу безопасности Российской Федерации и общественному порядку» и отказать во въезде, говорится в решении по административному делу.

Также Химкинский городской суд в июле 2024 года, как обнаружила «Медуза», рассматривал административное дело прилетевшего из Турции гражданина Украины, у которого в телефоне были «выявлены признаки частичной подчистки содержимого». «В результате анализа мобильного телефона и переписок мессенджеров сделан вывод о наличии у опрашиваемого устойчивой проукраинской позиции и приверженности к нацистской идеологии, сформированном устойчивом негативном отношении к », — говорится в решении суда. Кроме того, следует из документа, у истца в телефоне были обнаружены контакты «СБУ» и «пенсионер силового ведомства СБУ — работает», в отношении которых «опрашиваемый пояснить затруднился». Отказ во въезде в РФ был признан судом законным.

Решение суда по административному делу, где фигурировали пять тысяч удаленных гражданином Украины фотографий, «Медузе» оперативно найти не удалось.

В рекомендациях перед поездкой в Россию (в том числе в инструкции «Медузы») эксперты обращают внимание на необходимость проверить, нет ли в телефоне информации, которая может стать поводом для преследования. Такую информацию (но не сами приложения) советуют удалить, при этом эксперты отмечают, что более надежный способ — завести новые аккаунты в соцсетях или взять с собой временное устройство (но с хотя бы минимальным набором приложений и контентом).

Граждане Украины с октября 2023 года могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» на границе с Латвией и через аэропорт Шереметьево.