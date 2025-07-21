ТАСС: новый раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдет в конце недели в Стамбуле

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле, предположительно, в конце нынешней недели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, «даты уточняются». Других подробностей агентство не приводит.

О том, что на нынешней неделе ожидаются российско-украинские переговоры, писала также турецкоязычная версия газеты Independent.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев предложил Москве провести очередной раунд переговоров на неделе с 21 по 27 июля. «Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений. Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — говорил Зеленский.

В Кремле в свою очередь согласились, что переговорному процессу надо «добавить динамики».

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