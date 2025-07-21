Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с ценами на воду в московских аэропортах. Во Внуково и Шереметьево утверждают, что питьевая вода бесплатна

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками авиарейсов, а прокуроры проводят анализ «состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости» на территории аэропортов, сообщило ведомство в своих соцсетях.

Вместе с этим московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении оператора магазинов в аэропорту Внуково из-за завышенных цен на питьевую воду, сообщает агентство «Москва».

Ранее пассажиры рассказали, что в одном из кафе во Внуково бутылку «Аква минерале» продают за 455 рублей — чек с такой суммой от 20 июля опубликовал канал «Москва 24».

Во Внуково агентству «Москва» заявили, что питьевая вода доступна для всех пассажиров и посетителей, а во всех терминалах есть питьевые фонтанчики. В магазинах и кафе воду можно купить по цене от 45 рублей за бутылку 0,5 литра. Кроме того, сотрудники авиакомпаний периодически бесплатно предоставляют воду пассажирам в районе стоек регистрации, отметили в аэропорту.

В Шереметьево также напомнили, что во всех терминалах круглосуточно работают фонтанчики с питьевой водой и пурифайеры, в которых можно наполнить емкости для воды. Стоимость воды начинается от 59 рублей за бутылку 0,5 литра, ее можно купить в зонах вылета и прилета.

Задержки рейсов в московских аэропортах, а вслед за ними и в аэропортах других регионов России начались еще с выходных, когда небо закрывали из-за атак украинских дронов. Вечером 20 июля ограничения вновь вводились во всех четырех московских аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также в аэропорту Нижнего Новгорода. К утру 21 июля были задержаны десятки рейсов; это, в свою очередь, вызвало сбои в расписании рейсов в Москву из аэропортов Дальнего Востока.

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