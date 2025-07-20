Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении российско-украинской войны в течение 50 дней стал поворотным моментом в мирном урегулировании конфликта, сообщает The Hill 19 июля.

«Последняя неделя стала поворотным моментом. Я думаю, что лучшая новость, которую мы могли бы сообщить украинскому народу, — это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что [президент России] Владимир Путин не остановится на словах», — сказала Райс на форуме по вопросам безопасности в Аспене, штат Колорадо.

По ее словам, Путина «можно остановить только в том случае, если он поймет, что дальше идти некуда, что он не может больше побеждать».

Дональд Трамп заявил 14 июля, что США введут 100-процентные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении российско-украинской войны в течение 50 дней. Трамп также пообещал ввести жесткие санкции против России. Президент США заявил, что разочарован во Владимире Путине.

Кондолиза Райс — бывший госсекретарь США. Она занимала этот пост с 2005 по 2009 год в администрации 43-го президента США республиканца Джорджа Буша — младшего.

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