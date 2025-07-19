Посол США сообщил, что Израиль и Сирия согласились на перемирие

Сирия и Израиль согласились заключить перемирие, сообщил посол США в Турции Том Баррак, участвовавший в урегулировании конфликта.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня, поддержанном Турцией, Иорданией и ее соседями», — сообщил дипломат.

Баррак призвал друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и «вместе с другими меньшинствами построить новую, единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями».

В городе Сувайда на юго-западе Сирии ранее в июле произошли столкновения между друзами и бедуинами, которых поддерживают проправительственные группировки. На этом фоне Израиль нанес серию авиаударов по Дамаску.

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