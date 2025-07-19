Евросоюз ввел санкции против Т-банка, Яндекс-банка и Карена Шахназарова

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел ограничения против 18 физических лиц, 41 компании и 22 российских банков. Соответствующее постановление европейских властей опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Под санкции, среди прочих, попали гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, замглавы министерства культуры аннексированного РФ Крыма Ольга Бурова, акционер «Фосагро» Татьяна Литвиненко, а также граждане Китая, Индии и Ирана. Им запретили въезд в ЕС, а их активы в Европе заморозили.

Кроме того, ограничения введены в отношении Т-Банка, «Сургутнефтегазбанка», Яндекс-банка, Ozon-банка и других кредитных организаций, а также против НПП «Рубин», АО «Полимер», Московского механического завода специальной техники, китайских и индийских компаний.

В санкционный список также попали 105 танкеров. Им закрыли доступ в порты Евросоюза, а европейским компаниям запретили оказывать этим танкерам услуги.

18-й пакет санкций запрещает любые транзакции, связанные с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также любые транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его «дочками».

В рамках ограничений снижается потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель, а также вводится автоматический механизм изменения предельной цены на нефть. Потолок будет зависеть от средней рыночной цены на нефть из РФ, а отвечать за изменения будет Еврокомиссия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас называла одобренный пакет санкций «одним из самых жестких». «Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют уклоняться от санкций, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотниках», — говорила Каллас, комментируя 18-й пакет ограничений.

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Путин готов воевать, несмотря ни на какие санкции. Он считает, что никто не говорит с ним о мире всерьез Главное из публикации Reuters — со ссылкой на источники, близкие к Кремлю