Правительство Великобритании сообщило 18 июля, что ввело санкции в отношении 18 офицеров российской военной разведки (ГРУ), а также трех ее подразделений.

По данным британских властей, российские разведчики и хакеры, попавшие под санкции, в течение многих лет проводили кибератаки и информационные операции в Великобритании и странах Европы.

Также, по версии Великобритании, они причастны к кибер-атаке на устройство Юлии Скрипаль, дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Эту атаку провели за пять лет до отравления Скрипалей ядом «Новичок» в Солсбери в марте 2018 года.

Кроме того, как заявили британские власти, подразделение ГРУ 26165 причастно к ракетным ударам по Мариуполю в 2022 году, в том числе к «удару, который разрушил Мариупольский театр, где были убиты сотни мирных жителей, включая детей».

Также под санкции попали три руководителя «Африканской инициативы» — «фабрики троллей в социальных сетях, созданной и финансируемой Россией и использующей российских офицеров разведки для проведения информационных операций в Западной Африке». В санкционный список вошли Артем Куреев, Анна Замараева и Виктор Лукавенко.

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