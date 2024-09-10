«Би-би-си» рассказала о новой организации, которая помогает России наращивать влияние и распространять пропаганду в Африке Ее создали при участии ФСБ на базе бывших структур Пригожина

Демонстранты в столице Нигера Ниамее с флагами России, 3 августа 2023 года Djibo Issifou / dpa / picture-alliance / Scanpix / LETA

Новое российское информационное агентство «Африканская инициатива» через прессу и культурные инициативы помогает России наращивать влияние в странах Африки. Медиаорганизация публикует материалы с прокремлевскими нарративами и дезинформацией о странах Запада — особенно о США. Эксперты связывают ее с российскими спецслужбами, говорится в расследовании «Би-би-си».

Официально «Африканская инициатива» называет себя информационным агентством и «информационным мостом между Россией и Африкой». Активнее всего она работает в трех странах, где правят военные хунты — Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Как отмечают журналисты, в последние годы эти страны отвернулись от западных союзников, обвинив их в колониализме и провалах в борьбе с джихадистскими группировками, после чего совершили «разворот в сторону России».

«Африканская инициатива» была зарегистрированная в сентябре 2023 года — вскоре после гибели руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе. По данным «Би-би-си», там работают сотрудники распущенных структур частной военной компании и погибшего бизнесмена.

Янджей Череп из Польского института международных отношений считает, что изначально власти России хотели упразднить и заменить чем-то новым структуры, созданные Пригожиным в Африке. «Затем по ходу дела стало понятно, что на самом деле разумнее использовать уже имевшиеся активы», — полагает он.

Череп убежден, что важную роль в новых структурах играет ФСБ. Так, должность главного редактора «Африканской инициативы» занимает Артем Куреев, которого специалисты по России считают агентом спецслужбы. Его заместительница, следует из информации на сайте организации, — бывший пресс-секретарь ЧВК Вагнера Анна Замараева.

Представительство «Африканской инициативы» в Буркина-Фасо создал Виктор Луковенко, известный как один из политтехнологов Пригожина и русский радикальный националист, который провел в колонии пять лет за убийство темнокожего иностранца в Москве в 2009 году. Несколько месяцев назад он ушел с поста главы представительства.

«Африканская инициатива» проводит культурные мероприятия в странах Африки, а также содержит новостной сайт на русском, английском, французском и арабском языках, видеоканал и несколько телеграм-каналов, включая «переработанные» каналы Пригожина. Один из них насчитывает почти 60 тысяч подписчиков. Эти каналы одними из первых рекламировали Африканский корпус, созданный Минобороны России на месте военных структур ЧВК Вагнера в Западной Африке, отмечается в расследовании.

В качестве примера деятельности организации «Би-би-си» приводит несколько статей с сайта «Африканской инициативы», в которых авторы повторяют кремлевскую дезинформационную кампанию об американских биолабораториях. В одной из них без доказательств утверждается, что США используют Африку как полигон для производства и испытания биологического оружия.

В мае «Африканская инициатива» организовала поездку в захваченный Россией Мариуполь для блогеров из Мали. В июне похожий «пресс-тур» по оккупированным РФ территориям Украины российские государственные издания и чиновники организовали для блогеров и журналистов из восьми стран Африки. В ходе этой поездки участники тура также посетили и штаб-квартиру «Африканской инициативы» в Москве.

В своих отчетах о «пресс-туре» африканские журналисты называли оккупированные украинские регионы «зонами конфликта в России», цитировали чиновников, назначенных РФ руководить захваченными территориями, и повторяли российскую пропаганду.

Помимо «пресс-туров» местные структуры и партнеры «Африканской инициативы» в Западной Африке занимаются продвижением позитивного образа России на местах. Так, в Буркина-Фасо включали российский гимн на футбольном соревновании, организовали фестиваль граффити, где рисовали Владимира Путина, а в школах проводили «уроки дружбы» с рассказами о России.

Кроме того, в соцсетях «Африканской инициативы» публикуют фото- и видео-отчеты о том, как сотрудники агентства раздают продовольствие местным жителям и показывают им фильм «Турист» о группе военных инструкторов ЧВК Вагнера в Центрально-Африканской Республике.

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