Трамп пригрозил судом газете WSJ из-за статьи о его открытке с «непристойным рисунком» к дню рождения финансиста Джеффри Эпштейна

Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на газету The Wall Street Journal из-за публикации статьи о поздравительном письме с «непристойным рисунком», которое он, по версии газеты, написал финансисту Джеффри Эпштейну.

«The Wall Street Journal опубликовала ФЕЙКОВОЕ письмо, якобы адресованное [Джеффри] Эпштейну. Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же, я не рисую. Это не мои слова, я так не говорю. И я не рисую картинки. Я сказал Руперту Мердоку (американский медиамагнат и владелец газеты — прим. „Медузы“), что это афера, и что он не должен печатать эту поддельную историю. Но он все равно напечатал, и теперь я собираюсь засудить его вместе с его третьесортной газетой», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что в 2003 году помощница финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл собрала к его дню рождения альбом с письмами Трампа и «десятков других» соратников своего босса. Письмо Трампа газета называет «непристойным» и описывает его так: «Оно содержит несколько строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, который, по-видимому, был нарисован от руки жирным маркером. Пара небольших дуг обозначает грудь женщины, а подпись будущего президента — волнистая надпись „Дональд“ ниже ее талии, имитирующая лобковые волосы». Открытка заканчивается текстом: «С праздником — и пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной».

Сам Трамп в разговоре с The Wall Street Journal заявил, что не писал этого письма и не делал рисунка. «Это не моя работа. Это подделка. Это фальшивка от TheWall Street Journal», — сказал он, сообщив, что готовится подать иск, если газета опубликует статью.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке. После его смерти Трамп, друживший с финансистом, неоднократно высказывал теорию о том, что Эпштейн вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса — и что в этом списке могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако 7 июля Минюст США и ФБР опубликовали служебную записку, из которой следовало, что у них нет доказательств существования «списка клиентов» Эпштейна. Это вызвало недовольство в том числе среди наиболее преданных сторонников Трампа из лагеря MAGA.

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