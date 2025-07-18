Проект «Давайте» собрал миллион евро на помощь мирным украинцам, пострадавшим от войны

Проект «Давайте», который в феврале 2024 года запустили , «Медуза» и «Дождь», собрал миллион евро на помощь мирным украинцам, пострадавшим от войны России с Украиной. Помощь получили почти 280 тысяч человек.

Деньги, собранные в рамках проекта, идут на поддержку людей, которые лишились жилья в результате обстрелов, гуманитарную помощь тем, кто находится на прифронтовых территориях, на эвакуацию тех, кто решает уехать дальше от фронта. Кроме того, собранные средства идут на помощь животным, раненым во время боевых действий или потерявшим своих хозяев.

Софья Жукова, исполнительный директор проекта «Давайте», сообщила, что средняя сумма регулярного пожертвования — 7 евро. «Вот из такого и складывается миллион», — добавила она.

Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на донаты «Давайте».

Несколько историй тех, кому удалось помочь

Проект «Давайте» уже год помогает мирным украинцам. Мы хотели бы обнять каждого, кто в нем поучаствовал Пожалуйста, не переставайте поддерживать других (а мы придумали кое-что, что могло бы поддержать вас самих)

Несколько историй тех, кому удалось помочь

Проект «Давайте» уже год помогает мирным украинцам. Мы хотели бы обнять каждого, кто в нем поучаствовал Пожалуйста, не переставайте поддерживать других (а мы придумали кое-что, что могло бы поддержать вас самих)