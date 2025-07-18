CBS закроет «The Late Show» со Стивеном Колбером

Телекомпания CBS объявила, что закроет программу «The Late Show» со Стивеном Колбером в мае 2026 года.

В заявлении компании говорится, что это «исключительно финансовое решение на фоне сложной ситуации в нише вечерних шоу».

Колбер сообщил зрителям о закрытии шоу перед началом выпуска программы, вышедшего 17 июля.

«Это не просто конец нашего шоу, это завершение „The Late Show“ на CBS. Меня не собираются заменить. Оно просто закончится. И я хочу сказать, что ребята из CBS были отличными партнерами. <…> И, конечно же, я благодарен вам, зрителям, которые были с нами каждый вечер. Мне выпала честь и ответственность делиться с вами тем, что мы делаем каждый день перед этой камерой последние 10 лет», — сказал Колбер.

В том же выпуске будет интервью с сенатором-демократом Адамом Шиффом. Узнав о закрытии шоу, Шифф написал в своих соцсетях: «Если Paramount и CBS закрыли „The Late Show“ по политическим причинам, общественность заслуживает знать об этом».

Стивен Колбер вел «The Late Show» с 2015 года, сменив в роли ведущего Дэвида Леттермана. В сообщении CBS говорится, что шоу занимает первое место в рейтинге вечерних программ уже девять сезонов подряд.

Колбер неоднократно в своей программе критиковал президента США Дональда Трампа. Недавно он также критиковал Paramount (холдинг владеет CBS) за то, что компания согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов для урегулирования его иска из-за интервью бывшего вице-президента Камалы Харрис программе CBS News «60 минут». Летом 2017 года Колбер приезжал в Москву и Санкт-Петербург. Он выпустил несколько сюжетов о поездке в Россию, а также поучаствовал в «Вечернем Урганте».